Москва, , 21:57 — REGNUM Московское «Динамо» ищет усиление в опорную зону полузащиты.

Согласно сведениям портала Metaratings, 22-летний полузащитник загребского «Динамо» Никола Моро близок к тому, чтобы продолжить футбольную карьеру в Российской премьер-лиге. Игроком интересуется столичное «Динамо».

По данным источника, «милиционеры» будут вынуждены выплатить около десяти миллионов евро в качестве компенсации за переход хорватского игрока.

В прошедшем сезоне Моро отличился двумя голами в 40 сыгранных во всех турнирах матчах. Действующее соглашение с загребским клубом рассчитано до лета 2025 года.