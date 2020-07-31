Москва, , 21:38 — REGNUM ЦСКА делает ставку на аргентинскую молодежь.

Согласно данным портала TyC Sports, московский клуб сделал предложение в размере пяти миллионов евро за полузащитника «Архентикос Хуниорс» Фаусто Веру, однако аргентинский клуб ответил отказом.

Сообщается, что руководство «Архентикос» планирует выручить за трансфер 20-летнего игрока не меньше десяти миллионов. Ожидается, что ЦСКА в ближайшее время повторит свое предложение.

Действующее соглашение Веры рассчитано до конца следующего сезона.

В нынешнем сезоне Фаусто отличился одним голом в 17 матчах во всех турнирах.