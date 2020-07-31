Сочи, Краснодарский край, , 21:17 — REGNUM «Сочи» может заключить контракт с экс-полузащитник московского «Динамо» Артуром Юсуповым.

Согласно информации портала «Спорт-Экспресс», 30-летний хавбек с большой вероятностью продолжит карьеру в составе «южан». 1 августа игрок станет неограниченно свободным агентом, «Динамо» не стал продлевать контракт с игроком по окончании сезона.

По данным источника, стороны близки к завершению переговоров.

В минувшем сезоне Юсупов набрал 2 (1+1) результативных балла по системе «гол+пас», проведя 21 матч в составе «милиционеров».