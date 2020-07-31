Дортмунд, Германия, , 20:35 — REGNUM «Боруссия» может подписать контракт с Мемфисом Депаем, если Санчо уйдет.

В СМИ по-прежнему считают, что полузащитник Джейдон Санчо может покинуть дортмундскую «Боруссию» в течение нынешнего межсезонья.

Согласно информации портала Bild, в качестве вероятной замены английскому вингеру «Боруссия» рассматривает кандидатуру нападающего французского «Лиона» Мемфиса Депая.

Действующий контракт 26-летнего футболиста с «Лионом» рассчитан до конца следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Депая в размере 44 миллионов евро.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Франции на счету голландского форварда 12 (9+3) результативных баллов по системе «гол+пас» в 13 матчах. Он пропустил большую часть сезона из-за тяжелой травмы.