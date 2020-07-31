Москва, , 19:56 — REGNUM Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная прекращает работу с тренером Этери Тутберидзе и переходит в группу Евгения Плющенко. О причинах ухода фигуристки Тутберидзе рассказала 31 июля на своей странице в Instagram.

По словам тренера, Косторная стала выдвигать «всё новые и новые условия для продолжения совместной работы».

Она напомнила, что когда-то фигуристка Юлия Липницкая отказывалась выходить на лёд с Евгенией Медведевой, а та позднее отказалась выступать с Алиной Загитовой.

«И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались», — написала Тутберидзе.

Тренер добавила, что не планирует ничего менять в своей системе подготовки. «Мы всё делаем правильно. Уверена, что среди тех кто с нами, есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям», — отметила она.

Ни сама Алёна Косторная, ни Евгений Плющенко пока не прокомментировали переход фигуристки.