Мюнхен, Германия, 31 июля 2020, 18:59 — REGNUM 31 июля «Бавария» в товарищеском матче одержала победу над «Марселем» со счетом 1:0. Единственный мяч на 19-й минуте забил 25-летний фланговый нападающий сборной Германии Серж Гнабри после передачи Давида Алабы.
Статистика матча («Бавария» / «Марсель»)
Удары 14/3
Удары в створ 5/1
Владение 69%/31%
Фолы 11/9
Угловые 12/1
Стартовые составы:
«Бавария»: Нойер, Дэйвис, Боатнг, Алаба, Киммих, Алькантара, Горецка, Перишич, Гнабри, Мюллер, Левандовски.
«Марсель»: Манданда, Гонсалес, Чалета-Цар, Сарр, Амави, Камара, Ронжье, Сансон, Бенедетто, Пайет, Товен.