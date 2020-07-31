Мюнхен, Германия, , 18:59 — REGNUM 31 июля «Бавария» в товарищеском матче одержала победу над «Марселем» со счетом 1:0. Единственный мяч на 19-й минуте забил 25-летний фланговый нападающий сборной Германии Серж Гнабри после передачи Давида Алабы.

Статистика матча («Бавария» / «Марсель»)

Удары 14/3

Удары в створ 5/1

Владение 69%/31%

Фолы 11/9

Угловые 12/1

Стартовые составы:

«Бавария»: Нойер, Дэйвис, Боатнг, Алаба, Киммих, Алькантара, Горецка, Перишич, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

«Марсель»: Манданда, Гонсалес, Чалета-Цар, Сарр, Амави, Камара, Ронжье, Сансон, Бенедетто, Пайет, Товен.