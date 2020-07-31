Санкт-Петербург, , 18:38 — REGNUM 27-летний центральный полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев привлек внимание «Бернли». Ранее сообщалось о заинтересованности к футболисту со стороны «Марсели» и «Валенсии». Стоимость футболиста по оценкам Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кузяев принял участие в 20-ти матчах, в которых отметился голевой передачей. Также футболист совершал в среднем по 1,5 отбора, 0,5 перехвата и 0,4 выноса за матч. Оценка футболиста за сезон по мнению WhoScored составила 6,54.