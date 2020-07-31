Дортмунд, Германия, , 16:29 — REGNUM Руководство дортмундской «Боруссии» определилось с заменой 20-летнему вингеру сборной Англии Джейдону Санчо, если тот покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщается издательство Bild. 26-летний вингер «Лиона» и национальной сборной Нидерландов Мемфис Депай, стоимость которого по оценкам портала transfermarkt составляет 44 миллиона евро, будет выкуплен «шмелями» в случае ухода Санчо.

Ранее сообщалось о серьезной заинтересованности к Санчо со стороны «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Депай принял участие в 13-ти матчах французской Лиги 1, в которых отметился 9-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов нидерландец забил 5 голов в 5-ти встречах.