Москва, , 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса. Об этом 31 июля сообщается в Telegram-канале лиги.

«Начиная с сезона 2020/21, переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клубы одобрили внесение дополнений в регламент. Теперь это решение будет рассмотрено на бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, в возобновлённом сезоне 2019/20 РПЛ принимались разные решения по командам, в которых футболисты заразились коронавирусом.

Так, «Ростов» был вынужден на матч с «Сочи» выставлять резервный состав и проиграл 1:10. «Оренбургу» и «Сочи» было засчитано по два технических поражения. А матч «Динамо» и «Краснодара» был перенесён.