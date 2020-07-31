Самара, , 15:54 — REGNUM Семь игроков футбольного клуба «Чертаново» перешли в «Крылья Советов». Об этом 31 июля сообщается на сайте самарского клуба.

В «Крыльях Советов» будут играть вратарь Иван Ломаев, защитники Максим Витюгов и Юрий Горшков, полузащитники Роман Ежов и Данил Пруцев, а также форварды Владислав Сарвели и Дмитрий Цыпченко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, главным тренером «Крыльев Советов» стал Игорь Осинькин, который ранее возглавлял «Чертаново».

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