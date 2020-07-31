Самара, , 15:49 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» объявили о расставании с несколькими пятью футболистами. Об этом 31 июля сообщается на сайте клуба.

Команду покинули арендованные у «Спартака» хавбеки Максим Глушенков и Артём Тимофеев, а также защитник Виталий Лысцов, полузащитник Антон Терехов и нападающий Дмитрий Молчанов.

Ранее сообщалось, что Лысцов перейдёт в «Локомотив».

Напомним, в сезоне 2019/20 «Крылья Советов» заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ и выбыли в Футбольную национальную лигу (РПЛ).