Берлин, , 15:14 — REGNUM Бывший защитник сборной Германии Бенедикт Хёведес объявил о завершении карьеры. Об этом 31 июля сообщает Der Spiegel.

Хёведес завершил карьеру футболиста в возрасте 32 лет. Его последним клубом стал московский «Локомотив», за который он играл с 2018 по 2020 год. Также он защищал цвета «Шальке» и «Ювентуса».

В составе сборной Германии Хёведес стал чемпионом мира в 2014 году, а также бронзовым призёром чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

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