Лондон, , 14:13 — REGNUM В составе команды «Рейсинг Пойнт» на Гран-при Великобритании «Формулы-1» выступит немецкий пилот Нико Хюлькенберг. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба команды.

Хюлькенберг заменит мексиканского гонщика Серхио Переса, который заразился коронавирусом. Гран-при Великобритании пройдёт с 31 июля по 2 августа.

Хюлькенберг выступал в «Формуле-1» в 2010 году и в 2012—2019 годах за команды «Форс Индия» (нынешнее название — «Рейсинг Пойнт»), «Уильямс» и «Рено».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Серхио Перес заразился коронавирусом. Его повторный тест оказался положительным.

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