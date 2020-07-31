Москва, , 13:47 — REGNUM В России рассмотрение трудовых споров спортсменов и тренеров теперь будет происходить в третейских судах (арбитраже). Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.

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Подписанным законом закрепляется, что споры о нарушении антидопинговых правил, о спортивных санкциях, а также индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров являются предметом арбитражным учреждением, образованным в соответствии с законодательством РФ.

Спортивные споры не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда, администрируемого иным арбитражным учреждением, за исключением иностранного арбитражного учреждения в случаях, прямо предусмотренных нормами международных спортивных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России спортивные споры рассматривались только комиссиями по трудовым спорам и судами.

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