Москва, , 13:26 — REGNUM Заседание по жалобе на приговор футболистам Александра Кокорина и Павла Мамаева Мосгорсуд перенёс на 3 августа. Об этом 31 июля сообщили в суде.

Суд над Кокориным и Мамаевым Дарья Антонова © ИА REGNUM

Судья объявил, что в заседании объявляется перерыв, рассмотрение будет продолжено 3 августа.

В ходе прений сторон прокурор потребовала оставить в силе наказание, назначенное Кокорину, Мамаеву и другим фигурантам дела, заявив, что ранее суд дал правильную квалификацию их действиям. Адвокаты, в свою очередь, просили оправдать их.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что квалифицировать действия Кокорина и Мамаева по статье «Хулиганство» неправильно, поэтому им можно вынести оправдательный приговор.

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