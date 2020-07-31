Парма, Италия, , 13:18 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Парма» отказалась от возможности купить полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука. Об этом 31 июля сообщает Calciomercato.

По информации издания, «Парме» предложили купить 24-летнего футболиста, но руководство клуба оттолкнула цена, которая составила €18 млн.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на Миранчука является «Милан».

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