Москва, , 13:05 — REGNUM Футболист Александр Кокорин прокомментировал информацию о возможном переходе в московский «Спартак», передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.

После заседания в Московском городском суде, где рассматривался вопрос о пересмотре апелляционного приговора, журналисты попросили комментарий о заключении контракта с футбольным клубом «Спартак» (Москва).

«Скоро все всё узнаете», — ответил Кокорин и улыбнулся.

Сезон Российской премьер-лиги Кокорин завершил в составе ФК «Сочи».