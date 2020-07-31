Краснодар, , 12:13 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» представил форму на сезон 2020/21. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба команды.

Клуб представил основной и гостевой комплекты экипировки. Домашняя форма выполнена в традиционном для клуба сочетании чёрного и зелёного цветов. Выездная форма — белого цвета с элементами в светло-серой расцветке.

https://twitter.com/FCKrasnodar/status/1289093655807000576

Напомним, по итогам сезона 2019/20 «Краснодар» занял третье место в РПЛ и вышел в Лигу чемпионов.