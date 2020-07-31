Киев, , 11:42 — REGNUM Украина поборется за право провести Олимпиаду в 2028 или 2030 годах. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, слова которого обнародовала 31 июля пресс-служба ведомства.

Он рассказал, что Национальный олимпийский комитет Украины и офис президента готовят визит главы Международного олимпийского комитета на Украину.

«Это было бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр», — считает Ермак.

В свою очередь министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт уточнил, что речь идёт либо о летней Олимпиаде 2028 года, либо о зимних Играх 2030-го.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Фурса предложил правительству Украины взять кредит у России, чтобы провести Олимпийские игры в своей стране.

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