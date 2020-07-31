Москва, , 11:34 — REGNUM Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отсрочила до 15 августа выплату штрафа Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом 31 июля сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

World Athletics провела заседание, на котором рассмотрела письмо от министра спорта России, направленное 30 июля. В письме Матыцин дал гарантии погашения долга к 15 августа.

World Athletics дала ВФЛА отсрочку до этого срока. Предполагается, что в случае невыплаты российскую лёгкую атлетику ждёт полное исключение из международной ассоциации.

«Мне трудно оценивать итоги заседания совета и решение. Считаю, оно на сегодняшний день конструктивно», — сказал Матыцин журналистам.

По его словам, со стороны World Athletics есть желание взаимодействовать, а достигнутые договорённости позволяют надеяться на конструктивный этап.

Напомним, ВФЛА должна была выплатить $6,31 млн World Athletics к 1 июля, но задолженность к этому сроку не была погашена.

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