Казань, , 11:14 — REGNUM В столице Татарии в воскресенье, 2 августа, пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.рф», старт которому будет дан на стадионе «Ак Барс Арена». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На время подготовки и проведения спортивного соревнования возле стадиона ограничат движение транспорта. Легкоатлетический забег — крупнейший в мире полумарафон с синхронным стартом. Одновременно все участники стартуют на одну из дистанций — 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Казань в рамках полумарафона в 2017-м и 2018-м годах стала беговой столицей России.

Полумарафон пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Участников предупредили, что прийти на забег они должны в индивидуальных средствах защиты. При входе на стадион всем замерят температуру и обеспечат антисептиками для дезинфекции рук.

Организаторы планируют проводить старт по пять человек с интервалом в 5 секунд, Болельщиков на спортивное мероприятие не допустят.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии пока все еще действует запрет на проведение досуговых, культурных, спортивных и развлекательных программ, закрыты кинотеатры, кальянные, детские игровые комнаты, ночные и развлекательные клубы.

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