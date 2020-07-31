Москва, , 10:35 — REGNUM Футболист Александр Кокорин, прибывший в Московский городской суд, оставил без внимания вопросы журналистов о переходе в московский «Спартак», передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.

Приехавшего на заседание Кокорина перед входом в суд окружила группа журналистов, но многие вопросы касались не предстоящего разбирательства, а сведений о переходе футболиста, выступавшего в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги за ФК «Сочи», в команду «Спартак» (Москва). Александр отвечал улыбкой и молчанием.

«Давайте про суд сначала», — сказал футболист.