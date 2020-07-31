Лондон, , 10:06 — REGNUM «Кардифф Сити» одержал победу над «Фулхэмом» в ответном полуфинальном матче плей-офф за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Кардиффа» голы забили защитник Кёртис Нельсон (8) и нападающий Ли Томлин (47). У «Фулхэма» отлился полузащитник Нескенс Кебано (9).

Первая встреча завершилась победой «Фулхэма» со счётом 2:0. Таким образом, «Фулхэм» вышел в финал плей-офф, в котором сыграет с «Брентфордом». Матч пройдёт 4 августа, победитель выйдет в АПЛ.

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