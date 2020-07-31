Орландо, США, , 09:55 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 103:101.

За 12 секунд до конца четвёртой четверти счёт был равным — 101:101. Но форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс исполнил бросок, который принёс его команде победу.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. В составе «Клипперс» Пол Джордж набрал 30 очков.

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