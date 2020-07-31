Лондон, , 09:02 — REGNUM Мексиканский пилот «Формулы-1», выступающий за команду «Рейсинг Пойнт», Серхио Перес заразился коронавирусом. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Перес сдал повторный тест, который оказался положительным. Ранее сообщалось, что он пропустил пресс-конференцию из-за того, что первый его тест дал сомнительный результат.

Пилот не примет участия в Гран-при Великобритании, который пройдёт с 31 июля по 2 августа. Команда позднее назовет гонщика, который его заменит.

Перес стал первым пилотом «Формулы-1», заразившимся коронавирусом. После трёх этапов он идёт на шестом место в общем зачёте, набрав 22 очка. В Кубке конструкторов «Рейсинг Пойнт» с 40 очками занимает четвёртую позицию.

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