Цюрих, Швейцария, , 08:32 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) признаёт решение прокуратуры Швейцарии о начале расследования в отношении главы организации Джанни Инфантино. Об этом 31 июля говорится в заявлении ФИФА.

«ФИФА, включая президента, остаётся в распоряжении швейцарских властей и, как и всегда, будет в полной мере сотрудничать с расследованием», — говорится в заявлении.

Отмечается, что расследование связано со встречами Инфантино и генерального прокурора Швейцарии Майкла Лаубера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Швейцарии инициировала расследование против Инфантино.

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