Эр-Рияд, , 23:12 — REGNUM Продажа английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» саудитам не состоится, пишет 30 июля Daily Mail.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщил несостоявшийся покупатель — консорциум с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

В консорциуме пояснили, что сделка отменяется по причине «непредвиденно затянувшегося процесса действия коммерческого соглашения между инвестиционной группой и владельцами клуба».

Теперь, поскольку срок соглашения истёк, осуществлять сделку саудиты не будут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что продажа саудитам «Ньюкасла» может не состояться, стало известно в середине мая. Правда, причина была указана другая: упоминалась возможная связь саудитов с пиратским сервисом BeoutQ.

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