Будапешт, , 17:31 — REGNUM Венгрия хочет провести у себя матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 30 июля заявил генсекретарь Федерации хоккея Венгрии Шипош Левенте.

Хоккей Santeri Viinamäki

«Наша федерация связывалась с руководством КХЛ. Нашей целью является проведение игры лиги в Венгрии», — цитирует Левенте ТАСС.

По его словам, президент КХЛ Алексей Морозов выразил интерес к этому предложению венгерской федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, Морозов рассказал, что Венгрия, Южная Корея и ОАЭ проявляют интерес к созданию клуба для вступления в КХЛ.

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