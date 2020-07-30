Москва, , 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак». Об этом 30 июля он написал в своём Telegram-канале.

«Всё, Кокорин в «Спартаке». Крайне рискованный трансфер всё-таки случился», — написал Геркус.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подпишет с Кокориным контракт по схеме «3+1».

Напомним, Кокорин с 2016 года играл за «Зенит», а вторую половину сезона 2019/20 провёл на правах аренды в «Сочи».

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