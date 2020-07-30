Тула, , 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».

«Сергей Иванович возглавил команду уже в ходе сезона, но, несмотря на все эти нюансы, дал результат, и руководством было принято решение назначить его главным тренером уже на новый сезон», — сказал заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

Напомним, в начале июля с поста главного тренера «Арсенала» ушёл Игорь Черевченко. Исполнять обязанности наставника команды был назначен Сергей Подпалый.

По итогам минувшего сезона «Арсенал» занял восьмое место в чемпионате России.

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