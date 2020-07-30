Санкт-Петербург, 30 июля 2020, 13:35 — REGNUM Нападающий «Зенита» Артём Дзюба заявил, что надеется выиграть новые трофеи с клубом. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба клуба.
«Для меня большая честь остаться здесь. Надеюсь, что мы выиграем новые трофеи вместе с «Зенитом», — сказал Дзюба.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» продлил контракт с Дзюбой по схеме «2+1»,
По итогам сезона 2019/20 «Зенит» сделал «золотой дубль», выиграв чемпионат России и Кубок страны.
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