Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Нападающий «Зенита» Артём Дзюба заявил, что надеется выиграть новые трофеи с клубом. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба клуба.

«Для меня большая честь остаться здесь. Надеюсь, что мы выиграем новые трофеи вместе с «Зенитом», — сказал Дзюба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» продлил контракт с Дзюбой по схеме «2+1», т. е. на два года с возможностью продления ещё на один.

По итогам сезона 2019/20 «Зенит» сделал «золотой дубль», выиграв чемпионат России и Кубок страны.

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