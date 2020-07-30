Химки, Московская область, , 12:36 — REGNUM Баскетбольный клуб «Химки» подписал контракт с американским форвардом Грегом Монро. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт с 30-летним баскетболистом рассчитан на один сезон.

Монро с 2010 года выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за такие клубы, как «Детройт», «Милуоки», «Финикс», «Бостон», «Торонто» и «Филадельфия». Всего на его счету 632 матча в НБА.

Прошлый сезон Монро провёл в немецкой «Баварии». В Евролиге он сыграл 28 матчей, в которых набирал в среднем 12,9 очка и делал 6,8 подборов и 2,5 передачи за игру.