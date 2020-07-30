Москва, , 11:55 — REGNUM Российский боксёр Дмитрий Бивол проведёт следующий поединок в конце 2020 года. Об этом 30 июля сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

«Ведутся переговоры по следующему бою. В планах, что Бивол проведёт бой ближе к концу года», — цитирует Корнилова ТАСС.

Бивол является чемпионом мира по версии в полутяжёлом весе Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). В активе 29-летнего боксёра 17 побед (из них 11 нокаутом) и ни одного поражения.

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