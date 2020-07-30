Лондон, , 11:30 — REGNUM «Брентфорд» одержал победу над «Суонси Сити» в ответном полуфинальном матче плей-офф за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Брентфорда» голы забили нападающий Олли Уоткинс и полузащитник Эмилиано Хансен, а также форвард Брайан Мбемо. «Суонси» ответил голом нападающего Риана Брустера.

Первая встреча завершилась победой «Суонси» со счётом 1:0. Таким образом, «Брентфорд» вышел в финал плей-офф.

В финале «Брентфорд» сыграет с победителем противостояния меду «Кардифф Сити» и «Фулхэмом». В первом матче «Фулхэм» победил на выезде — 2:0.