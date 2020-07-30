Москва, , 11:04 — REGNUM Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выпустил автобиографическую книгу под названием «Дело Родченкова». 30 июля поступила в продажу.

«То, что вы прочтете — это не попытка оправдать собственные действия. Это стремление к одной первостепенной вещи: быть честным», — написал Родченков в предисловии книги.

Он сам себя называет «разоблачителем» и пишет, что это человек, который живёт в «неоднозначном потустороннем мире, где извращённая гордость за прошлые неэтичные достижения существует вместе с желанием разоблачить воспитавшую его коррумпированную систему».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля человек со скрытым лицом, представленный как Родченков, дал интервью BBC.

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