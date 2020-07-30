Доха, , 10:27 — REGNUM Бывший испанский футболист и главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес сообщил, что выздоровел от COVID-19. Об этом 30 июля он написал в Instagram.

«Хочу поделиться с вами тем, что я выздоровел и вернулся домой со своей семьёй и командой», — написал Хави.

Как сообщало ИА REGNUM, о своём заражении коронавирусом Хави сообщил 25 июля.

До этого он продлил контракт с «Аль-Саддом», главным тренером которого является с 2019 года. В соглашении есть опция, позволяющая ему уйти в «Барселону».

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