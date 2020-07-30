Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM «Зенит» продлил контракт с нападающим Артёмом Дзюбой. Об этом 30 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение с 31-летним форвардом подписано по схеме «2+1», т. е. на два года с возможностью продления ещё на один.

Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. При этом вторую половину сезона 2017/18 он провёл в тульском «Арсенале».

В составе «Зенита» Дзюба стал двукратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны. В сезоне 2019/20 он сыграл в 28 матчах РПЛ, в которых забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

Читайте также: Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России

Читайте развитие сюжета: Дзюба заявил, что надеется выиграть новые трофеи с «Зенитом»