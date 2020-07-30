Владикавказ, , 10:13 — REGNUM Северная Осетия в 2020 году примет чемпионат России по вольной борьбе. Мероприятие должно было состояться в апреле в Улан-Удэ, но его перенесли на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня было принято решение о проведении чемпионата России по вольной борьбе-2020 во Владикавказе! <…> Соревнования пройдут с 9 по 11 октября», — написал на своей странице в Instagram член Совета Федерации от Северной Осетии Арсен Фадзаев.

По словам сенатора, решение о проведении чемпионата по борьбе в РСО-Алании было принято при участии президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.