Рим, , 10:03 — REGNUM Форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле обогнал нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски в гонке за «Золотую бутсу».

Иммобиле забил гол в матче 37-го тура чемпионата Италии с «Брешией». Теперь на его счету 35 голов в сезоне, у Левандовски — 34.

При этом уже не сможет забить больше, поскольку чемпионат Германии завершён. А у «Лацио» остался ещё один матч в Серии А.

Напомним, «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру в европейских чемпионатах.

Топ-10 зачёта в борьбе за «Золотую бутсу»:

Чиро Иммобиле («Лацио») — 35 мячей (70 очков) Роберт Левандовски («Бавария») — 34 (68) Криштиану Роналду («Ювентус») — 30 (60) Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 28 (56) Лионель Месси («Барселона») — 25 (50) Эрлинг Холанд («Ред Булл Зальцбург"/"Боруссия» Д) — 25 (50) Ромелу Лукаку («Интер») — 23 (46) Джейми Варди («Лестер Сити») — 23 (46) Жан-Пьерр Нсаме («Янг Бойз») — 30 (45) Шош-Зальман Вайссман («Вольфсберг») — 30 (45).

Читайте ранее в этом сюжете: Гол Иммобиле помог «Лацио» победить «Брешию»