Турин, Италия, , 08:49 — REGNUM «Рома» одержала победу над «Торино» в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Ромы» голы забили нападающий Эдин Джеко (16), защитник Крис Смоллинг (23) и полузащитник Амаду Диавара (61), реализовавший пенальти.

У «Торино» точными ударами отметились форвард Алехандро Беренгер (14) и защитник Уилдфрид Синго (65).

«Рома» набрала 67 очков и идёт на пятом месте в Серии А. «Торино» с 39 очками занимает 16-е место.

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