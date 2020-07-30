Рим, , 08:35 — REGNUM «Лацио» одержал победу над «Брешией» в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Лацио» голы забили полузащитник Хоакин Корреа (17) и нападающий Чиро Иммобиле (82). Для Иммобиле этот гол стал 35-м в нынешнем сезоне Серии А.

«Лацио» набрал 78 очков и идёт на четвёртом месте в Серии А. «Брешия» с 24 очками занимает 19-е место.

Читайте также: «Кальяри» одержал победу над «Ювентусом»

Читайте развитие сюжета: Иммобиле обогнал Левандовски в гонке за «Золотую бутсу»