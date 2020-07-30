Реджо-нель-Эмилия, Италия, , 00:12 — REGNUM «Сассуоло» разгромил «Дженоа» в рамках 37-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Читта дель Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой хозяев с крупным преимуществом в счете — 5:0.

Футбольный разгром Цитата из м/ф Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

В составе «Сассуоло» по одному мячу в ворота соперника забили полузащитник Хамед Траоре (26-я минута), Доменико Берарди (40-я) и Джакомо Распадори (74-я), а также дубль на свой счет оформил форвард Франческо Капуто, отличившись 20-м (66-я) и 21-м (77-я) голами в этом сезоне.

«Сассуоло» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата, набрав 51 очко. «Дженоа» находится на гране вылета из элиты, занимая 17-е место с 36 очками.