Генуя, Италия, , 23:18 — REGNUM «Милан» переиграл «Сампдорию» в 37-м туре чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей с преимуществом в три мяча — 4:1.

Златан Ибрагимович Дмитрий Неймырок

Ибрагимович, записавший на свой счет три результативных действия в этой встрече, начал творить победу «Милана» еще на первых минутах. На четвертой минуте встречи шведский гигант отправил мяч в ворота соперника, открыв счет с помощью передачи Анте Ребича.

В 50-е минуты Ибрагимович вместе с Чалханоглу установили разгромный счет на табло. Сперва на 52-й минуте Хакан Чалханоглу забил девятый мяч в сезоне, отличившись с передачи Златана. Через шесть минут Ибрагимович записал на свой счет дубль, принеся, таким образом, Чалханоглу девятую голевую передачу в этом розыгрыше чемпионата Италии.

Позднее, на 87-й минует единственный мяч «Сампдории» забил 19-летний хавбек Кристоффер Аскильдсен, мяч стал дебютным для норвежца в составе клуба из Генуи. Окончательный счет встречи установил 21-летний португалец Рафаэль Леау на второй дополнительной минуте заключительного тайма, этот гол стал пятым для форварда в своем дебютном сезоне за «Милан».

«Милан» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата и гарантировал себе участие в квалификации Лиги Европы с 63 очками на счету. «Сампдория» сохранила прописку в итальянской элите, набрав 41 очко