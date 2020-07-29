Москва, , 22:39 — REGNUM Московский ЦСКА заключил контракт с нападающим аргентинского клуба «Сан-Лоренсо».

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Согласно информации портала Mundo Azulgrana, в качестве компенсации за трансфер футболиста «армейцы» заплатили 8,5 миллиона евро. Соглашение с аргентинцем рассчитано на пять лет. Сумма отступных за новоиспечённого игрока ЦСКА составит 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что игрок сдал тест на коронавирус. В случае если результат теста будет отрицательным, игрок сможет прибыть в Россию. По данным источника, результат теста будет объявлен в четверг.

В минувшем сезоне Гайча провел 13 матчей за «Сан-Лоренсо» и набрал 6 (5+1) очков за результативность.