Орландо, США, , 22:19 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла «Флориду» в рамках товарищеской встречи в предверии рестарта сезона Национальной хоккейной лиги. Матч прошел в кампусе Орландо и завершился победой «молний» со счетом — 5:0.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три результативных балла. Воспитанник ЦСКА отметился дублем и одной голевой передачей.

В графе, где указывается показатель полезности, Кучеров набрал «+3», проведя на площадке 15 минут и 52 секунды.

Также в составе «молний» результативным хоккеем отметился Брейден Пойнт, набравший 4 (2+2) балла по системе «гол+пас».