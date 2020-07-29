Москва, , 21:59 — REGNUM Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что клуб продлил соглашения с рядом игроков основного состава.

Согласно информации на официальном портале «железнодорожников», клуб продолжит свое сотрудничество с Мачеем Рыбусом, Владиславом Игнатьевым, а также Антоном Коченковым и португальцем Эдером.

В минувшем сезоне Рыбус провел за «Локомотив» 20 матчей в чемпионате России, в которых отличился тремя голевыми передачами. Игнатьев набрал 3 (1+2) результативных балла по системе «гол+пас» В 23 матчах за основную команду. На счету Эдера пять голов и одна передача в 23 проведенных матчах. Голкипер Коченков вышел на поле в семи встречах, одну из которых отстоял на «ноль».