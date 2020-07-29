Краснодар, , 21:21 — REGNUM Бывший защитник петербургского «Зенита» Игорь Смольников подписал контракт с «Краснодаром».

Игорь Смольников Михаил Разуваев

Согласно информации на официальном сайте «быков», 31-летний футболист поставил подпись под двухлетним контрактом с правом продления еще на один год. Соглашение вступит в силу с 1 августа. Смольников выбрал 28-й номер.

Отметим, что защитник выступал за «Краснодар» в течение сезона 2012−2013 годов.

В минувшем сезоне Игорь Смольников провел за «Зенит» 12 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Игрок решил не продлевать контракт с «сине-бело-голубыми», несмотря на желание клуба продолжить с ним сотрудничество.