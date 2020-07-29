Манчестер, Великобритания, , 20:32 — REGNUM Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес близок к переезду на Туманный Альбион.

Согласно информации портала Sky Sports, стороны находятся на продвинутой стадии и уже близки к завершению. Сообщается, что трансфер обойдётся «горожанам» в 23 миллионов евро без учета бонусов.

«Манчестер Сити» уже договорился об условиях контракта с 20-летним хавбеком. Испанец подпишет пятилетний контракт и станет заменой ушедшему в «Баварию» Лерою Сане.

В нынешнем сезоне на счету Торреса 34 матча за «Валенсию» в Ла Лиге и 9 (5+4) результативных баллов по системе «гол+пас».