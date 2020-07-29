Москва, , 20:14 — REGNUM Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин близок к переходу в «Спартак».

Согласно утверждениям журналиста Metaratings.ru Ивана Карпова, 29-летний форвард должен заключить контракт с «красно-белыми» уже завтра. Соглашение будет рассчитано на три года.

Ранее сообщалось, что Кокорин контактировал с руководством «Спартак». Генеральный директор Шамиль Газизов убедил нападающего присоединиться к московскому клубу.

«Спартак» согласен подписать контракт на условиях Кокорина. Футболист хочет подписать трехлетний контракт на общую сумму не менее 10 миллионов евро.

В этом сезоне Александр провел 10 матчей в РПЛ и набрал 9 (7+2) очков по системе «гол+пас» за «Сочи».