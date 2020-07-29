Москва, , 19:57 — REGNUM В ближайшее время нападающий «Зенита» Александр Кокорин подпишет контракт с московским футбольным клубом «Спартак». Об этом сообщает Megaraitings.

Ожидается, что подписание контракта с 29-летним Кокориным состоится 30 июля. Соглашение будет рассчитано на три года.

Отмечается, что соответствующее решение форвард принял после встречи с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым неделей ранее.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает в конце июля, после чего футболист станет свободным игроком.